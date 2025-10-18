知人の小学2年生の娘にわいせつな行為をした疑いで38歳の会社員の男が逮捕されました。【写真を見る】「励ますためだった」横浜の商業施設で知人女性の小学2年生の娘（8）にわいせつな行為か会社員の38歳男逮捕余罪についても捜査神奈川県警不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、横浜市南区の会社員・野田浩介容疑者（38）です。警察によりますと、野田容疑者は今月7日、横浜市の商業施設で小学2年生の女の子（8）に抱きつ