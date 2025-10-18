東横インは、「クリスマス＆新春タイムセール」を10月6日から31日まで開催する。日本全国の東横INNを対象に、宿泊料金を割り引く。宿泊期間は12月21日から2026年1月12日まで。公式予約サイトからオンライン決済かつ客室数限定となる。公式HP割、東横INNクラブカード会員割の適用外となるものの、Webクーポンは利用できる。キャンセル期限は到着日14日前までで、通常のプランとは異なる。