『連続ドラマW1972 渚の螢火』でのワンシーン 平山秀幸が監督を務めるＷＯＷＯＷ連続ドラマ『連続ドラマW1972 渚の螢火』が、10月19日より放送・配信される。原作は、『インビジブル』で第23回大藪春彦賞を受賞し、直木賞候補にもなった坂上泉のクライムサスペンス『渚の螢火』。主演は高橋一生。共演に青木崇高、小林薫、沢村一樹、城田優ら実力派俳優が顔をそろえる。物語の舞台は1972年、本土復帰を目前に揺れる沖縄。