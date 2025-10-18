埼玉県は、深谷ねぎや秩父の山の幸をはじめ、地場産品が暮らしに根付く地域です。ドライブやお出かけの途中に立ち寄った道の駅で、地元の旬の味と出会うひとときを楽しみましょう。All About ニュース編集部は10月2日、全国10〜60代の男女250人を対象に「道の駅（特産品）」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「特産品が楽しめると思う埼玉県の道の駅」ランキングを紹介します！【10位までの全ランキング結果