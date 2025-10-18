◇パ・リーグCSファイナルステージ第4戦ソフトバンク―日本ハム（2025年10月18日みずほペイペイD）ソフトバンク・中村晃外野手（35）が、4回守備から山川穂高と交代した。3回2死一塁の打席で、一塁ゴロを放った直後に一塁塁審の嶋田審判員と激突。そのままグラウンドに倒れ込んだ。担架が運び込まれ、球場は騒然となった。試合は一時中断となり、そのまま交代となった。その後救護室に運ばれ、球場に救急車が到着。