東京女子プロレス１８日の後楽園大会で、プリンセス・オブ・プリンセス王者の渡辺未詩（２５）が愛野ユキ（３０）を下し初防衛に成功した。試合は愛野の試合運びに序盤から苦しめられる展開が続く。渡辺はジャイアントスイングで１０回転させるなど持ち前のパワーで攻め込んだが、リフトアップしたところをＤＤＴで切り返されるなど流れをつかめない。その後も何度もショルダータックルで激突するなど消耗を余儀なくされると、