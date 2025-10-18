【モデルプレス＝2025/10/18】タレントの辻希美が10月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。夕食の調理中の様子を公開した。【写真】辻希美「健康的」と話題の手作り夕飯◆辻希美、夕飯のメニュー公開辻は「夕飯」と添え、コンロに載ったわかめと豆腐の味噌汁、しめじとえのきのあんかけ、ひじきやネギが入ったハンバーグの写真を投稿。3つのコンロをフル回転して料理を作っている様子がうかがえる。◆辻希美の投稿に反響この