デートに誘う口実がたくさんある秋こそ、気になるあの子を初デートに誘うチャンスかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性500名に聞いたアンケートを参考に「秋デートならではの『OKをもらいやすい誘い文句』」をご紹介します。【１】「秋だし、京都に行こう」など、直球で古都を推す「そう言われると行きたくなる…」（20代女性）というように、「秋の京都」というキーワードに惹かれる女の子はとても多いようです