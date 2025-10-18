芝の世界最高賞金レースを制した香港の最強スプリンターにＳＮＳでは驚がくの反応が寄せられている。１８日に行われたオーストラリアＧ１のジ・エベレスト（ランドウィック競馬場・芝１２００メートル＝１２頭立て）は、香港から参戦したカーインラインジング（セン５歳、デヴィッド・ヘイズ厩舎、父シャムエクスプレス）が、初めての海外遠征で勝利。１着賞金は７００万豪ドル（約６億８０８５万円）をゲットした同馬が、日本で