◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３４節Ｇ大阪―柏（１８日・パナスタ）現在７試合連続負けなし中の柏が、Ｇ大阪戦を３―０で折り返した。１２日のルヴァン杯・準決勝第２戦では、川崎相手に４―１で勝利。１戦目を１―３で敗れていたところから、逆転で決勝進出を決めた。勢いそのままで敵地に乗り込んだこの試合。相手は前節の鹿島戦と同じく３バックを敷いてきた。引いてミドルブロックで構える相手に、この日もボール保持から