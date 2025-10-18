◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ最終ステージ第４戦ソフトバンク―日本ハム（１８日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・中村晃外野手が審判と激突し、ストレッチャーで運ばれた。３回２死一塁で一ゴロ。一塁手のマルティネスがファンブルしたこともあり、全力疾走で一塁を駆け抜けたが、一塁の嶋田塁審と衝突。両者が転倒。審判はすぐに立ち上がり、アウトをコールしたが、中村は立ち上がることができ