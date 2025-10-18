◇プロ野球パ・リーグ CSファイナルステージ第4戦 ソフトバンク-日本ハム(18日、みずほPayPayドーム)日本シリーズ進出へ後がない日本ハムが、打者9人の猛攻で一挙4点を奪って逆転に成功しました。初回に1点を先制された日本ハムでしたが、3回に反撃。1アウトから水谷瞬選手が四球で出塁すると、続くドラフト5位ルーキー山縣秀選手が左中間フェンス直撃の大きな打球を放つと、ソフトバンク外野陣がクッションボールの処理に遅れる間