俳優舘ひろし（75）が18日、眞栄田郷敦（25）尾上眞秀（13）とともに、映画「港のひかり」（藤井道井人監督、11月14日公開）の撮影地、石川県輪島市を訪れた。プレミアイベントの会場となった高校、日本航空（石川）では、1日限定の「能登・福幸（ふっこう）フェス」が行われ、3人はサプライズでフェスに登場した。蒸しカキや干物など地元の名産が並ぶフェス会場に舘らが現れると、歓声が上がった。舘は会場を見て歩いたり、来場者