私はサトミ（20代）。4歳のユウトを育てています。保育園ではお迎えの時間も異なることから、ママ友とは出会えませんでした。けれども、ユウトの習い事がきっかけで、同じ保育園に通う同い年のカオル（20代）ちゃんとニイナ（4歳）ちゃんと仲良くなることができました。習い事が終わったらお茶をしたり遊びに行ったり、週に1回楽しい時間を過ごしています。英会話教室なのですが、まだ保護者同伴で教室に入ります。そこで知り合っ