今週は「ジャガード応援タオル（17有原航平）」（税込み2,000円）を3人にプレゼントします。定番タオルに2025年ver.のデザインが登場！ジャガード織りのふわふわ肌触りで吸収性も良いのがうれしい♪球場で掲げて選手を応援しよう！素材:綿100％サイズ：約W340×800?応募はこちらをクリック応募の締切は10月24日の正午です。応募はお一人さま一回まで。二回目以降の応募は無効となります。発表は発送をもって代えます。