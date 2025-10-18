KYFA第43回九州女子サッカー選手権大会(皇后杯九州予選) 下部組織選手がトップデビュー!!今大会では、下部組織の2名の選手がトップチームの公式戦デビューを果たしました！郄田 真実 選手持ち前のスピードと積極的なプレーで、試合中にチームを盛り上げました。デビュー戦での堂々とした姿は、今後の成長が非常に楽しみです！野見山 玲世 選手冷静な判断力と安定したボールコントロールで試合に貢献。トップチームの中で自信