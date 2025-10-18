◆パーソルクライマックスシリーズパファイナルステージ第4戦ソフトバンク―日本ハム（18日、みずほペイペイドーム）日本シリーズ進出に王手をかけているソフトバンクが逆転を許した。1点リードの3回1死一塁。ソフトバンクの先発大関友久が日本ハム山縣秀に中堅フェンス直撃の適時三塁打を許すと、続くレイエスにフォークをバックスクリーン左へ運ばれる勝ち越しの2ランを浴びた。レイエスはこの4戦で3発目。今