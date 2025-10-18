¤¤¤Ä¤âÊ¡²¬J¡¦¥¢¥ó¥¯¥é¥¹¤Î±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¹Ä¹¡ÇÕ¤Î¶å½£Í½Áª¤¬¡¢9·î20Æü¤«¤é23Æü¤ËÂçÊ¬¸©ÊÌÉÜ»Ô¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£1²óÀïvs È¬½÷³Ø±¡½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼Éô2-1Win2²óÀïvs ¥ô¥£¥¢¥Þ¥Æ¥é¥¹µÜºê³Ø±à2-0Win3²óÀï(ÂåÉ½·èÄêÀï)vs ¿ÀÂ¼³Ø±à¹âÅùÉô1-2Loseº£¥·¡¼¥º¥ó½é¤Î¸ø¼°Àï3Ï¢Àï¡£¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤ÇÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹Ä¹¡ÇÕËÜÀï½Ð¾ì¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡££³Æü´Ö¤Î±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ªº£¥·¡¼¥º¥ó»Ä¤ê¤Î¸ø¼°Àï¤Ï¡Ö¶å½£½÷»Ò¥µ