いつも福岡J・アンクラスの応援ありがとうございます。お知らせが遅くなりましたが「なでしこリーグ2部への加盟申請の審査結果」についてご報告いたします。昨年、なでしこリーグから九州リーグに降格した福岡J・アンクラスは、一年での最短復帰を果たすべく、日々全力で取り組んでまいりました。2026年度なでしこリーグ2部への加盟申請を行いましたが、書類及びヒアリング審査の結果、加盟相当チームとしての基準を満たすことが叶