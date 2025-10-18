＜富士通レディース2日目◇18日◇東急セブンハンドレッドクラブ（千葉県）◇6697ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第2ラウンドが終了した。【写真】シブコの悔しさがにじみ出ています高橋彩華、渡邉彩香、木村彩子の3人がトータル8アンダーで首位に並んだ。2打差4位には福山恵梨、桑木志帆、神谷そら、吉澤柚月が続いた。トータル5アンダー・8位タイには稲見萌寧ら、トータル4アンダー・11位タイには佐久間朱莉、菅楓華らがつけ