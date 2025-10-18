＜富士通レディース2日目◇18日◇東急セブンハンドレッドクラブ（千葉県）◇6697ヤード・パー72＞しっかりと気持ちは切り替えた。前日のラウンド後に、サインの確認ミスが発覚し2打のペナルティを受けた稲見萌寧は、それを帳消しにするように、耐えて、伸ばした。4つのバーディにボギーはなし。「68」というスコアに納得の表情を浮かべる。【写真】きょうも笑顔のシブコ第1ラウンドを終えた後、練習場でペナルティの話を聞いた。