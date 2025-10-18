◇パ・リーグCSファイナルステージ第4戦ソフトバンク―日本ハム（2025年10月18日みずほペイペイD）ソフトバンク・中村晃外野手（35）が思わぬアクシデントで途中交代した。3回2死一塁の第2打席。中村晃は一塁へのゴロを放った。一塁手のマルティネスがボールをはじき、ボールを拾ってから体を投げ出すようにグラブでベースにタッチした。判定はアウトだったが、そのまま真っすぐ駆け抜けた中村晃はその場にいた一塁の