◇パCSファイナルステージ第4戦ソフトバンクー日本ハム（2025年10月18日みずほペイペイD）ソフトバンクの先発・大関友久（27）が2回1/3、50球4失点で降板した。1―0の3回、先頭の水野を空振り三振で抑えたものの、続く水谷はストレートのフォアボール。1死一塁で山県がフェンス直撃の同点適時三塁打とし、3番・レイエスに初球のフォークを捉えられ勝ち越し2点本塁打となった。1死一、三塁の場面で緊急登板となった2番