キングズ戦でダンクシュートを決めるレーカーズの八村＝ロサンゼルス（NBAE・ゲッティ＝共同）【ロサンゼルス共同】米プロバスケットボールNBAでレーカーズの八村塁は17日、本拠地ロサンゼルスで行われたキングズとのオープン戦に先発し、30分21秒のプレーで18得点、1リバウンドだった。3点シュートを5本放って4本成功した。チームは116―117で敗れた。レーカーズは21日（日本時間22日）にウォリアーズとの開幕戦に臨む。