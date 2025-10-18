モデルの仁香さん（50）が2025年10月12日、自身のインスタグラムを更新。フォトグラファーの夫・柴田翔平さんの誕生日と結婚記念日を報告し、夫婦ショットを披露した。「なんだかんだ幸せ」仁香さんは、「10/9は翔平＠shohey_shibataのお誕生日と結婚記念日」と報告し、翔平さんとの2ショットなど6枚の写真を投稿。「写真を見返したら婚姻届を出す日の写真や結婚当時に撮影した写真出てきました」と報告し、「7年経ちました」「出