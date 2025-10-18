Mrs. GREEN APPLEの大森元貴（29歳）が、10月17日に公開された音楽番組「MUSIC STATION」公式YouTubeチャンネルの動画で、「早く休み来いよ！本当に絶対歌わねえんだから。1か月間」と語った。先日、「来年の夏頃に1か月の長期休暇を取る」ことを告知していたMrs. GREEN APPLEが、「1週間もし休みがあるなら何をする？」という質問に答えることとなり、大森元貴は「我々、もう昨日発表しましたけれども、来年1か月休めますからね。