【お笑い界 偉人・奇人・変人伝】#262放送作家・新野新さんを悼む 初めてラジオ番組に呼ばれてかけられた、ありがたい言葉ばんばひろふみさん◇◇◇初めてお会いしたのは20年以上も前。トミーズ雅くんの番組でした。みなさん気になるのは大ヒット曲「『いちご白書』をもう一度」。雅くんが「ええ歌ですね。心にしみますもんね。あれはユーミン（松任谷由実）から提供されたんですか？」と聞くと「頼んだいうよりも