１０月１８日の東京９Ｒ・アイビーＳ（２歳オープン・リステッド、芝１８００メートル＝７頭立て）は、１番人気のアンドゥーリル（牡、栗東・中内田充正厩舎、父サートゥルナーリア）が、２連勝でリステッド初勝利を挙げた。勝ち時計は１分４６秒８（良）。好スタートを決めて、先手を主張したマイネルシンベリンにハナを譲って２番手に控えた。直線では後続を離して逃げたマイネルシンベリンを目がけて加速して、残り２００メ