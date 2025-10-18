７人組ガールズグループ「ＸＧ」が１８日、幕張メッセで行われた日本最大級のファッションイベント「ＲａｋｕｔｅｎＧｉｒｌｓＡｗａｒｄ２０２５ＡＵＴＵＭＮ／ＷＩＮＴＥＲ」でライブパフォーマンスを行った。ガルアワ初出演。先月配信リリースした新曲「ＧＡＬＡ」など３曲を力強いパフォーマンスで魅せた。ＪＵＲＩＮは「皆さん楽しんでますか？」と呼びかけ、「私たち実は昨日、２回目となるワールドツアーが決定し