※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ赴任初日から自慢話と暴言で校内をざわつかせた非常勤講師・岡田。生徒たちが授業をボイコットするも、彼女は男性教師を味方につけ、逆に生徒が非難される事態に。妊娠が判明した後も休業を申し出ながら辞める気はなく、義母の祝福で結婚話は一気に進展。気分を良くした岡田は復帰後、職員室や授業で幸せ報告をするが、生