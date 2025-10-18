俳優の窪塚洋介が６日、松田龍平とのダブル主演映画「次元を超える」（豊田利晃監督）の公開記念舞台あいさつを都内で行い、共演の千原ジュニア、板尾創路も登壇した。宗教家・阿闍梨（千原ジュニア）の家で行方不明になった孤高の修行者・山中狼介（窪塚）と、狼介の彼女・野々花（芋生悠）から捜索を依頼された謎の暗殺者・新野風（松田）が対峙する壮大な人間ドラマ。千原は「（豊田監督）と２１歳ぐらいの時に居酒屋で大