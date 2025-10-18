◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ・最終ステージ第４戦ソフトバンク―日本ハム（１８日・みずほペイペイドーム）日本ハム・レイエスが勝ち越しの中越え２ランを放った。１点を追う３回、１死一塁から山県の適時三塁打で追いついた直後、大関が投じた１３１キロのフォークボールを中越えへ運んだ。ＣＳ最終ステージ３本目となる２試合連続の一発となった。レイエスは「初戦でモイネロから打てなくて、昨日