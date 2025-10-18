伊東市に住む70代の女性が投資アプリを用いた詐欺で現金4900万円をだまし取られる被害がありました。警察によりますと伊東市に住む無職の70代女性はことし8月下旬インターネットで投資指導サイトを閲覧していたところサイト内にあった投資関連のバナー広告をクリックし投資アプリに勧誘されたということです。その後女性は、投資アプリ内で「投資のための資金が足りないのでお金を振り込んでほしい、必ず儲かる」など