◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ最終ステージ第４戦ソフトバンク―日本ハム（１８日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・大関友久投手が３回途中でノックアウトされた。１死から水谷に四球。山県に左中間フェンス直撃の適時三塁打。同点とされると、レイエスに中越えに勝ち越し２ランを浴びた。四球の後、２球連続で初球を痛打され、３球の間に３点を奪われた。さらに郡司に左翼線二塁打、清宮幸に右前