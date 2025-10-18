「ＣＳパ・ファイナルＳ・第４戦、ソフトバンク−日本ハム」（１８日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが幸先よく先制した。だが三回に先発の大関が突如、乱調。三回途中でマウンドを降りた。初回、先頭の柳田が中前打で出塁。その後２死一塁から２試合ぶりに４番スタメンに入った中村が、日本ハム先発・北山の１５２キロ直球を右翼線に痛烈なゴロではじき返した。打球がフェンスに到達し、その間に一塁走者が生還。中村