「ＣＳパ・ファイナルＳ・第４戦、ソフトバンク−日本ハム」（１８日、みずほペイペイドーム）日本ハムが１点を追う三回、逆転に成功した。山県の適時三塁打で追いつくと、主砲のレイエスが左中間へ勝ち越しの２ランをたたき込んだ。１死から水谷が四球を選んで出塁すると、続く山県が左中間へ大飛球を放った。ボールはフェンス上部に当たり、グラウンドを転々。その間に一気に水谷が生還した。これで同点に追いつくと、続