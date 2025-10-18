６日前のルヴァンカップ準決勝第２戦・川崎戦では、１−３で敗れた第１戦のビハインドをひっくり返し、２戦合計スコア５−４で決勝に進出。カップ戦のタイトルに王手をかけている柏は10月18日、J１第34節でG大阪と敵地で対戦している。開始７分に小泉佳穂が先制点を奪うと、15分に中川敦瑛が続き、19分にジエゴもネットを揺らす。 前半だけで３点をリード。抜群の得点力を見せる柏に、ネット上では「レイソル強いな」「