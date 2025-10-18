Photo: 門岡 明弥 ROOMIE 2025年9月26日掲載の記事より転載 Apple Watchを使い始めて約3年半。買ったばかりの頃は純正の充電器を外出時にも持ち歩いていたのですが、とにかくケーブルが長くて使いづらかったんですよね……。そうして使い始めたのが、「Anker Portable Magnetic Charger for Apple Watch」。今日にいたるまで3年以上愛用していますが、いまだに「コレよりお気に入り！」と思