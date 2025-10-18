ジュニア「少年忍者」のヴァサイェガ渉と内村颯太が18日、千葉・幕張メッセで行われたイベント「GirlsAward2025AUTUMN/WINTER」にサプライズで登場した。ランウエーのトップバッターで登場。内村はランウエー初出演となり、前回から連続出演となるヴァサイェガとともに会場のボルテージを一気に最高潮にした。