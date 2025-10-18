◇高校野球秋季近畿大会1回戦智弁学園8―6近大付（2025年10月18日さとやくスタジアム）高校野球の秋季近畿大会は18日に1回戦が行われ、智弁学園（奈良）が近大付（大阪）を8―6で下して初戦を突破した。2回表終了時点で5点劣勢から逆転勝利を挙げた。1―6の3回に一挙4得点で1点差に迫り、5―6の8回に3得点を挙げる逆転勝利を挙げた。最速147キロを誇る来秋ドラフト候補左腕の杉本真滉（2年）は、6失点を許しながら178