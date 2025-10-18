ともに仙台出身で楽天ファンとして知られるお笑いコンビ「サンドウィッチマン」が１８日、ニッポン放送のラジオ番組「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」で、現役時代に楽天で活躍した嶋基宏氏が来季から中日のヘッドコーチに就任することについて語った。嶋氏は今季、ヤクルトでヘッドコーチを務めていたが、来季から中日でヘッドコーチを務めることが１８日、明らかになった。嶋氏と親交がある伊達みきおは「