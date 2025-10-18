【モデルプレス＝2025/10/18】YouTuber・なこなこカップルとして活動していたなごみが18日、千葉・幕張メッセで開催されたファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER」に出演した。【写真】なごみ、美脚際立つ秋のミニ丈コーデ◆なごみ、ショーパンから美脚スラリなごみはブルーのシャツにレザージャケット、赤のボーダーショートパンツ、ウエスタンなブーツを合わせたコーディネートでランウェイに登場