ロックバンド・KISSの初代ギタリストであるエース・フレーリーさんが16日、自宅で息を引き取った。74歳だった。9月にはスタジオでの軽い転倒により入院していたことがインスタグラムで報告されており、医師の指示によりツアーを一時中断し、カリフォルニア州ランカスターでの公演もキャンセルされていた。 【写真】天国でセッションしてるかな…オジー・オズボーンさんと素顔の2ショ