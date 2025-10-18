◇ラグビー「アサヒスーパードライチャレンジマッチ2025」ジャパンXV7―71オーストラリアA代表（2025年10月18日大阪市・ヨドコウ桜スタジアム）ラグビーの日本代表を含むメンバーで構成されるジャパンXVはオーストラリアA代表と対戦し、7―71で敗れた。23人中15人が代表未経験という若手中心の構成で、オーストラリア戦（25日、国立）に臨む日本代表へのセレクションともなった一戦。日本代表のエディー・ジョーンズHC