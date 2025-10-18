日本維新代表の吉村洋文大阪府知事が18日、ABC「教えて！ニュースライブ 正義のミカタ」に生出演。急接近している自民党・高市早苗総裁とのやり取りや印象について語った。高市新総裁が誕生後、首相指名選挙に向け各党が激しい駆け引きを繰り広げる中、まさかの公明党が連立を離脱。立憲民主党が国民民主党、維新との連立協議を進める中、にわかに自民と維新の接近が伝えられた。維新は副首都構想、社会保障改革が政策の二本