◇パ・リーグCSファイナルステージ第4戦ソフトバンク―日本ハム（2025年10月18日みずほペイペイD）ソフトバンクが大関友久投手（27）を早々にマウンドから降ろした。1―0の3回、四球の走者を一塁に置いて山県に左中間フェンス直撃の三塁打で同点を許した。続くレイエスには131キロのフォークで中越え2ランを浴びた。さらに郡司には二塁打、清宮幸には右前打と4者連続で“サイクル安打”を浴びたところで小久保裕紀監督