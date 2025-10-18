◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦ドジャース5―1ブルワーズ（2025年10月17日ロサンゼルス）ドジャースは17日（日本時間18日）、ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦に勝利を収め、対戦成績を4勝0敗とし、2年連続のワールドシリーズ（WS）進出を決めた。ムーキー・ベッツ内野手（33）は3本塁打＆勝利投手でシリーズのMVPを獲得した大谷翔平投手（31）の活躍について特別な感情を口にした。もはや驚きはない