モデル・フィギュアスケーターの本田紗来（18）が18日、千葉・幕張メッセで開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER』に出演した。【全身カット】絶対領域チラリ！大人な表情チラリの本田紗来本田はオープニング直後の「SPECIAL FASHION SHOW」に登場。印象的なブラウンの上着にミニ丈のパンツ、ニーハイブーツで絶対領域をチラリと見せたコーデで登場。クールで美しい表情で堂々ランウェイを