フジテレビ系「夜のヒットスタジオ」のプロデューサーなどで知られた、番組制作会社プロデュース＆ディレクションの疋田拓（ひきだ・たく）代表が、16日に亡くなったことが18日、わかった。83歳だった。関係者によると、葬儀は家族葬を予定しているという。宮崎県日向市生まれの疋田氏は、日大芸術学部放送学科卒を卒業してフジテレビに入社。1968年（昭43）に始まった「夜の−」のスタッフとしてAD、ディクレクター、プロデューサ