女優の夏帆（34）が、17日放送のTBS系「A−studio＋」（金曜午後11時）に出演。親交のある俳優仲野太賀（32）の゛裏切り゛を話した。夏帆と仲野は10代の頃からの仲良し。仲野は以前、「太賀」の芸名だった。同じく名前だけの夏帆は「太賀と会うと、『いつ名字つける？』みたいな話をしていたんですよ」。MCの笑福亭鶴瓶（73）に「名字つける、言うてたん？」と聞かれると、「お互い『名字つけたいね、名前だけって恥ずかしいよね』